لم ينقل لمستشفى مدني.. محكمة الاحتلال تعقد جلسة طارئة للأسير عواودة

عقدت محكمة الاحتلال، اليوم الأربعاء، جلسة مفاجئة للأسير الإداري خليل عواودة المضرب عن الطعام منذ 151 يوماً في سجن "عوفر"، بسبب خطورة وضعه الصحي.

وأفاد نادي الأسير، أنّ ما تقرر بعد ساعتين من عقد الجلسة الطارئة هو السماح لمحاميته وللطبيب بالزيارة، وعليه ستُصدِرُ المحكمة قراراً بشأن الاستئناف المقدم على قرار تثبيت أمر اعتقاله الإداري.

وكانت جلسة محكمة قد عقدت أمس لعواودة، وتقرر عرض الأسير على طبيب مختص لفحص الإدراك لديه، ولم تقرر المحكمة شيئاً بخصوص الاستئناف بعد.

هذا وما يزال الأسير عواودة يرقد في سجن الرملة، ولم ينقل إلى مستشفى مدني بشكل دائم، وذلك وفقاً لزوجته دلال عواودة ونقلاً عن نادي الأسير.

ويواصل عواودة إضرابه المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقاله الإداري، ويرفض الاحتلال حتى اليوم الاستجابة لمطلبه المتمثل بإنهاء اعتقاله الإداري.

يأتي ذلك، فيما أكدت مصادر فلسطينية ومصرية، أن وفداً أمنياً مصرياً يتابع لدى "تل أبيب" قضية الأسير عواودة.

المصدر / فلسطين أون لاين