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الاحتلال يحكم على القيادي صبحة بالسجن سنة ونصف

10 اغسطس 2022 . الساعة 20:39 بتوقيت القدس
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أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حكمًا بالسجن لمدة سنة ونصف السنة على مرشح قائمة "القدس موعدنا" والقيادي في حركة حماس محمد صبحة من طولكرم.

واعتقلت قوات الاحتلال في الثاني عشر من مايو 2021، صبحة من بلدة عنبتا بطولكرم، ضمن حملة اعتقالات طالت مرشحي القائمة وقيادات ونشطاء في حركة حماس، تزامنًا مع التحضير للانتخابات التشريعية الملغاة من قبل رئيس السلطة.

وأمضى صبحة 15 سنة قضاها متنقلًا بين سجون الاحتلال بتهمة قيادة كتائب القسام، ومن ثم أفرج عنه، ليعتقله الاحتلال مرة أخرى في 20 يونيو/ حزيران 2017، ويحكم عليه بالسجن لمدة سنتين، وأفرج عنه في مايو 2019.

ومحمد صبحة هو نجل المرحوم ناجي صبحة أحد مؤسسي جماعة الإخوان المسلمين في فلسطين، وشغل عضوا في الهيئة القيادية لأسرى حماس لفترات طويلة داخل السجون.

وعرف بثقافته وتفانيه في خدمة إخوانه الأسرى، وله بصمات عديدة في سجون الاحتلال حيث قضى جل وقته في التأليف، فأنتج سلسلة كتب وعشرات الدراسات خلال فترة اعتقاله، ومنها "نحو وعي فلسطيني مقاوم"، و"نظريات في عمليات المقاومة".

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #الاحتلال الإسرائيلي #محمد صبحة

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