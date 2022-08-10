صحيفة عبرية: "الوكالة اليهودية" ستعلن وقف أنشطتها في روسيا

قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، إن "مسؤولاً رفيعًا" في الوكالة اليهودية يتوقع أن تعلن الوكالة عن قرار بوقف أنشطتها في روسيا، وتحويلها إلى أنشطة عبر الإنترنت والهاتف.

وأشارت الصحيفة، اليوم الأربعاء، إلى أن "اجتماعًا عُقد في مقر الوكالة اليهودية في القدس، صباح اليوم، وجرى خلاله التداول في نقل أنشطتها إلى (إسرائيل)، ما يعني أن أنشطة الوكالة في تشجيع هجرة اليهود الروس ستنتقل إلى المجال الرقمي".

وأوضحت أن القرار بهذا الخصوص جاء "في أعقاب محادثة هاتفية بين الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، جرى خلالها التباحث في موضوع الوكالة اليهودية".

ونقلت الصحيفة عن المسؤول في الوكالة اليهودية قوله إن "الوكالة ستنشط بكل ما يتعلق بالهجرة إلى (إسرائيل) عن طريق الإنترنت أو الهاتف، والمشكلة هي أنه لن تكون هناك طريقة للتشجيع عليها".

وأضاف أن "الوكالة ستبدأ بالعمل مثل الصناديق الخيرية العاملة في روسيا، من خلال تمويل أنشطة محلية، أو إرسال مبعوثين مؤقتين من (إسرائيل) ليساعدوا اليهود في الدولة في عيشهم" وفق ما نقلت الصحيفة.

وأكدت "جيروساليم بوست" أن "نحو 200 موظفٍ يعملون في الوكالة اليهودية في روسيا، إضافة إلى ثلاثة مبعوثين، الذين عادوا إلى (إسرائيل) مؤخرًا، بعد انتهاء عقود عملهم".

وقال المسؤول (الذي لم تُسمّه الصحيفة) إن "تبعات ذلك هي أنه لن تجري أنشطة في روسيا لتشجيع الهجرة إلى (إسرائيل) بأي طريقة، ولن ينقل أي أحد معلومات ولن يكون أي مندوب هناك".

يذكر أن هرتسوغ أجرى محادثة هاتفية مع بوتين، أمس الثلاثاء، حول الأزمة المتصاعدة بين موسكو و"تل أبيب"، بشأن توجه روسيا إلى تعليق عمل الوكالة يهودية على الأراضي الروسية.

وجاء في بيان صدر عن الكرملين أن بوتين وهرتسوغ "تطرقا إلى مشكلة المنظمة الني تمثل الوكالة اليهودية في روسيا"، وقال الكرملين "إنهما اتفقا على استمرار الاتصالات على مستوى الوزارات المعنية في كلا البلدين بشأن الوكالة اليهودية".

وكان رئيس وزراء الاحتلال يائير لابيد، قد اتهم موسكو، في نيسان/إبريل الماضي، بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، إذ كان وزيرًا لخارجية الاحتلال آنذاك.

في أعقاب ذلك، وجهت وزارة العدل الروسية اتهامات لـ"الوكالة اليهودية" بـ"جمع معلومات بطرق غير قانونية عن المواطنين الروس"، مطالِبة بتصفية فرعها على الأراضي الروسية.

تلا ذلك تحذير لابيد من "التداعيات السلبية لإغلاق فرع الوكالة اليهودية في موسكو على العلاقات بين روسيا و(إسرائيل)".

من جهة أخرى، اتهمت روسيا رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يائير لابيد، بـ"الكذب"، فيما يتعلق بتصريحات أطلقها حول الحرب في أوكرانيا.

وأكدت روسيا، عبر سفارتها في القاهرة، أمس الثلاثاء، أن لابيد "يتعامل بمعايير مزدوجة"، بتجاهله واستخفافه بحياة الفلسطينيين الذين استشهدوا وأصيبوا في العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأجّلت محكمة "باسماني" الجزائية في موسكو، في 28 تموز/يوليو الماضي، النظر في طلب وزارة العدل الروسية حول وقف أنشطة "الوكالة اليهودية" في روسيا، حتى شهر آب/أغسطس الجاري.

المصدر / وكالات