الاحتلال يهدم منزلا في أم الفحم

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، منزلا في حي عين إبراهيم قرب مدينة أم الفحم في الداخل المحتل، بحجة البناء المخالف للقانون.

وتأتي عملية الهدم هذه إلى جانب هجمة شرسة تشنها سلطات الاحتلال على البيوت والمصالح التجارية في الداخل المحتل.

وأفادت مصادر في المدينة، أن العشرات من أهالي أم الفحم احتشدوا في مكان الهدم، احتجاجا على عملية الهدم.

وقالت اللجنة الشعبية في أم الفحم، إنها ترفض جريمة الهدم هذه جملة وتفصيلا، وأكدت أن سلطات الاحتلال تمارس سياسة تضييق الخناق على الفلسطينيين في الـ48.

المصدر / فلسطين أون لاين