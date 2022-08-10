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خلال المواجهات.. تضرر مركبات للاحتلال في رام الله وإصابة شاب بالخليل

10 اغسطس 2022 . الساعة 18:21 بتوقيت القدس
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مواجهات بين الشبان والاحتلال في الضفة (صورة أرشيفية)

تضررت مركبات للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، رشقًا بالحجارة غرب رام الله، فيما أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات وسط الخليل جنوبي الضفة الغربية.

ورشق شبان مركبات للاحتلال بالحجارة قرب قرية نعلين غرب رام الله، مما أدى لتضرر عدد منها.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في منطقة باب الزاوية وسط الخليل، عقب تعزيز تواجد تلك القوات في المنطقة.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي صوب الشبان والمواطنين خلال المواجهات، ما أدى لإصابة أحد الشبان.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" خلال يوليو/تموز المنصرم (588) عملاً مقاوماً، أدت إلى جرح وإصابة (18) إسرائيلياً.

ووثق التقرير (44) عملية إطلاق نار ضد أهداف تابعة للاحتلال، منها (12) عملية في نابلس ومثلها تتالياً في جنين، حيث تصدى المقاومون فيها لاقتحام قوات الاحتلال اليومية، وخاضوا اشتباكات عنيفة معها.

وحسب التقرير، واصل الشباب الثائر فعاليات المقاومة الشعبية وتصديهم لاعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين، حيث شهدت الضفة والقدس (180) عملية إلقاء حجارة، و(76) مقاومة اعتداء مستوطنين، و(28) مظاهرة ومسيرة شعبية، و(220) مواجهة بأشكال متعددة.

وشهدت محافظات نابلس والقدس والخليل أعلى وتيرة في عمليات للمقاومة، حيث بلغت على التوالي (105، 83، 80) عملية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الخليل #رام الله #مواجهات مع الاحتلال

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