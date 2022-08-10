تسجيل صوتي.. رسالة من إبراهيم النابلسي إلى قيادة القسام

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، عصر اليوم الأربعاء، رسالة صوتية للشهيد القائد إبراهيم النابلسي وجهها إلى قيادة القسام قبل استشهاده.

وتوجّه النابلسي خلال رسالته -بثها موقع القسام الإلكتروني- بالتحية والشكر إلى قيادة كتائب الشهيد عز الدين القسام على ما قدموه له من دعمٍ خلال مسيرته الجهادية.

وقال النابلسي: "تحياتي لكتائب القسام في غزة وكل الضفة"، متوجهًا بالتحية للكتائب وشكرها على الدعم الذي قدمته.

واختتم رسالته بالهتاف الوطني الشهير: "حط السيف قبال السيف، احنا رجال محمد ضيف".

واستشهد القائد إبراهيم النابلسي وبرفقته المقاوم إسلام صبوح، إلى جانب الطفل حسين طه، صباح أمس، في إثر اشتباك مع قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها للبلدة القديمة في نابلس شمالي الضفة الغربية.

المصدر / فلسطين أون لاين