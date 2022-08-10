كلاسيكو كرة السلة بين البريج والمغازي.. غداً

غزة/ مؤمن الكحلوت:

تتوجه جماهير كرة السلة في قطاع غزة غدا الخميس، لمخيم البريج لمشاهدة ومتابعة مباراة ذهاب نهائي دوري جوال، الذي سيجمع بين صاحب الأرض خدمات البريج ومنافسه التقليدي خدمات المغازي، الذي سيقام على صالة المرحوم خلف العجلة.

عامل الأرض ليس من الأشياء المهمة في تلك اللقاءات، خاصة أن كلا المخيمين متلاصقين، والحضور الجماهيري سيكون متساوياً، وسبق للمغازي وأن فاز أكثر من مرة على تلك الصالة، ويبقى الحسم لمن يتعامل بحنكة مع المباراة.

الأوراق الرابحة عديدة في الفريقين، ولكنها أكثر في صفوف خدمات البريج، لوجود دكة بدلاء قوية، يمكن للمدرب حسن إسماعيل من خلال تواجدها أن يلعب بأكثر من تشكيلة، حسب ما تستدعيه ظروف المباراة وفي دقائق معينة وحسب نتيجة كل مرحلة من مراحل اللقاء.

في الوقت الذي سيجد المدرب أحمد حجاج مدرب المغازي صعوبة نسبية في اختيار البديل المناسب نظرا لقوة المباراة؛ فهذا اللقاء ليس كباقي المباريات التي من السهل عليه فيها أن يدفع بأحد اللاعبين صغار السن، ولكن مع ذلك بخبرته وحنكته تمكن من التعامل مع مثل هذه الظروف في مباريات سابقة.

وسيلعب الفريقان مباراة الإياب يوم الإثنين المقبل على صالة سعد صايل في مدينة غزة، وفي حال تعادلا في مباراتي الذهاب والإياب سيتجه الفريقان للعب مباراة فاصلة يوم الخميس بعد المقبل.