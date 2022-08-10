تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام فرانكفورت الليلة في كأس السوبر الأوروبي

يستعد ريال مدريد الإسباني لمواجهة نظيره آينتراخت فرانكفورت الألماني، مساء اليوم الأربعاء في مباراة مثيرة تُقام على أرضية الملعب الأولمبي في هيلسينكي بفنلندا، ضمن منافسات كأس السوبر الأوروبي.

المباراة تنطلق في تمام الساعة الـ 10:00 مساءً بتوقيت السعودية وفلسطين والأردن وسوريا، والـ 9:00 بتوقيت مصر والسودان، على أن يتم بثها عبر قناة beIN Premium 1HD & beIN 4k بتعليق حسن العيدروس .

ومن المتوقع أن يخوض ريال مدريد المباراة بطريقة 4-3-3، بتشكيلة تضم :-

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، ديفيد آلابا، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: كاسيميرو، توني كروس، لوكا مودريتش.

خط الهجوم: فيديريكو فالفيردي، كريم بنزيمة، فينيسيوس جونيور.

النادي الملكي تُوّج بالنسخة الماضية لدوري أبطال أوروبا وهي المرة الرابعة عشر في تاريخ ريال مدريد.

وآينتراخت فرانكفورت صنع التاريخ بتتويجه بالسوبر الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه.

يمتلك حاملو دوري أبطال أوروبا، الذين تغلّبوا على ليفربول في مايو للفوز باللقب الأوروبي الرابع عشر، أربعة كؤوس سوبر.

المصدر / وكالات