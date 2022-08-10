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شادي أبو أحمد مدربًا لفريق في دوري الدرجة الثانية

10 اغسطس 2022 . الساعة 15:13 بتوقيت القدس
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غزة/ مؤمن الكحلوت:

أعلن نادي خدمات دير البلح تعيين الكابتن شادي أبو أحمد مدربًا للفريق الأول لكرة القدم، لقيادة الفريق في دوري الدرجة الثانية الموسم القادم.

وتعتبر هذه التجربة الأولى للكابتن أبو أحمد، وقد سبق له العمل مساعدًا، ويحمل شهادة تدريب C، وبرز لاعبًا في نادي خدمات رفح، ثم خاض عدة تجارب مع أندية شباب رفح والشاطئ والتفاح والهلال وخدمات دير البلح.

وفي سياق متصل، تعاقد النادي مع 6 لاعبين، وهم "شهاب الخواجا، وباسم نصاصرة، وقصي بخيت، وأنس الحاج، وأنس زقوت، وسائد رمضان"، واستعاد لاعبيه أحمد الزريعي وأحمد مهنا ومحمد بارود، وجدّد عقود لاعبيه أحمد كباجة وجهاد الرنتيسي.

ويتطلّع النادي للمنافسة على خطف إحدى بطاقتي الصعود لدوري الدرجة الأولى، التي هبط منها قبل 7  مواسم.

#كرة القدم #خدمات دير البلح #الكابتن شادي أبو أحمد

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