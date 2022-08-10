"الهلال الكويتي" يطلق حملة تبرعات دعمًا لأهل غزة

أطلقت جمعية الهلال الأحمر الكويتي، اليوم الأربعاء، حملة تبرعات للشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، تحت شعار "غزة في قلوبنا".

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، عن رئيس مجلس إدارة الجمعية، هلال الساير، قوله إنّ الحملة "تهدف إلى مساعدة الأهل في قطاع غزة بمحنتهم، والتخفيف من المصاب الأليم الذي يمرّون به من اعتداءات متكررة من الكيان الصهيوني".

وأضاف الساير أنّ ذلك "جزء من واجب الجمعية الوطني والإنساني تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني، للمساهمة - ولو بشكل بسيط - في توفير بعض المستلزمات الإغاثية والطبية والوقود والمواد الضرورية التي تحتاجها المستشفيات في غزة، للتخفيف من صعوبة الوضع الإنساني في علاج الجرحى والمصابين".

وأوضح أنّ الحملة "تأتي وسط ظروف فائقة الصعوبة، يعيش فيها الشعب الفلسطيني الشقيق، خصوصًا في قطاع غزة، أحلك أيامه بسبب تصاعد وتيرة الأحداث هناك"، مشيرًا إلى أنّ "أهل الكويت جُبلوا - منذ القِدم - على التسابق في عمل الخير، ومساعدة الآخرين في بقاع الأرض".

وبيّن الساير أنّ حملة الهلال الأحمر الكويتي "تعتبر امتدادًا لبرامج الجمعية المستمرة لدعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية"، موضحًا أنّ "التبرع يتم من خلال الموقع الإلكتروني للجمعية أو باستقبال التبرعات مباشرة في مقرها".

وشهدت غزة عدوانًا إسرائيليًّا استمر لثلاثة أيام، دُمّرت خلاله عشرات المنازل، وأسفر عن استشهاد 47 فلسطينيًّا، وإصابة 360 آخرين، فيما ردّت فصائل المقاومة بإطلاق مئات الصواريخ على مستوطنات غلاف غزة، وبلدات الداخل المحتل.

المصدر / وكالات