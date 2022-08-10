"العمل الحكومي" تقرر تدخلات عاجلة للتخفيف من آثار العدوان على غزة

عقدت لجنة متابعة العمل الحكومي اجتماعها الأسبوعي، بمقر رئاسة العمل الحكومي، اليوم الأربعاء، وناقشت عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية.

واطّلعت اللجنة على مذكرات مُقدَّمة من الوزارات المختلفة حول تقارير عملها خلال العدوان ومتابعتها لتنفيذ التوجيهات الحكومية الصادرة بالخصوص، وأقرت محاضر اجتماعات لجنتَي: الشئون الإدارية والأراضي.

وأحالت لجنة المتابعة عددًا من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.

وقررت اللجنة عدد من التدخلات الحكومية العاجلة للمتضررين من العدوان، سيما ذوي الشهداء والجرحى وأصحاب البيوت المهدمة.

وصادقت اللجنة صرف مبلغ مالي لوزارة الأشغال العامة والإسكان بغرض التدخل العاجل لترميم وتدعيم عدد من المنازل والوحدات السكنية المتضررة خلال العدوان.

وتم إلغاء تخصيص وإيجار عدد من قسائم الأراضي التي لم يلتزم مستلميها بشروط التخصيص أو الإيجار، وإعادتها لذمة سلطة الأراضي.

واعتمدت جائزة مسابقة أفضل مبادرة للعمل الخيري في قطاع غزة للعام 2022م، لتشجيع المبادرات الخيرية وتكليف هيئة الشباب والثقافة بتنفيذها.

وصادقت على اتفاقية تعاون مع مستشفى سمو الشيخ حمد لاستفادة الموظفين الحكوميين من خدمات المستشفى وتقسيط الالتزامات المالية المترتبة على هذه الخدمات.

وقررت صرف مبلغ مالي لصالح الهيئة العامة للشباب والثقافة، بغرض تغطية نفقات المخيمات الصيفية.

وأقرت توسيع مهام اللجنة الخاصة بمعالجة أراضي الأقساط، لتشمل أراضي أقساط رفح التي لم يثبت تعاقدها.





المصدر / فلسطين أون لاين