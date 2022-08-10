فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

جرحى العدوان.. ضحايا أسلحة إسرائيلية فتاكة ضد المدنيين

روسيا تتهم لابيد بالكذب وازدواجية المعايير

صحيفة: (تل أبيب) قلِقة من القمر الاصطناعي "الروسي الإيراني"

حبش تحذر من ممارسات حكومة رام الله لكسر النقابات وتقويض عملها

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام فرانكفورت الليلة في كأس السوبر الأوروبي

شادي أبو أحمد مدربًا لفريق في دوري الدرجة الثانية

"الهلال الكويتي" يطلق حملة تبرعات دعمًا لأهل غزة

"العمل الحكومي" تقرر تدخلات عاجلة للتخفيف من آثار العدوان على غزة

الإعلان عن مزايا خصوصية جديدة في "واتساب"

الفيفا يدرس تعديل موعد انطلاق مونديال قطر

"العمل الحكومي" تقرر تدخلات عاجلة للتخفيف من آثار العدوان على غزة

10 اغسطس 2022 . الساعة 14:34 بتوقيت القدس
...
جانب من اجتماع لجنة متابعة العمل الحكومي (صورة أرشيفية)

عقدت لجنة متابعة العمل الحكومي اجتماعها الأسبوعي، بمقر رئاسة العمل الحكومي، اليوم الأربعاء، وناقشت عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية.

واطّلعت اللجنة على مذكرات مُقدَّمة من الوزارات المختلفة حول تقارير عملها خلال العدوان ومتابعتها لتنفيذ التوجيهات الحكومية الصادرة بالخصوص، وأقرت محاضر اجتماعات لجنتَي: الشئون الإدارية والأراضي.

وأحالت لجنة المتابعة عددًا من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.

وقررت اللجنة عدد من التدخلات الحكومية العاجلة للمتضررين من العدوان، سيما ذوي الشهداء والجرحى وأصحاب البيوت المهدمة.

وصادقت اللجنة صرف مبلغ مالي لوزارة الأشغال العامة والإسكان بغرض التدخل العاجل لترميم وتدعيم عدد من المنازل والوحدات السكنية المتضررة خلال العدوان.

وتم إلغاء تخصيص وإيجار عدد من قسائم الأراضي التي لم يلتزم مستلميها بشروط التخصيص أو الإيجار، وإعادتها لذمة سلطة الأراضي.

واعتمدت جائزة مسابقة أفضل مبادرة للعمل الخيري في قطاع غزة للعام 2022م، لتشجيع المبادرات الخيرية وتكليف هيئة الشباب والثقافة بتنفيذها.

وصادقت على اتفاقية تعاون مع مستشفى سمو الشيخ حمد لاستفادة الموظفين الحكوميين من خدمات المستشفى وتقسيط الالتزامات المالية المترتبة على هذه الخدمات.

وقررت صرف مبلغ مالي لصالح الهيئة العامة للشباب والثقافة، بغرض تغطية نفقات المخيمات الصيفية.

وأقرت توسيع مهام اللجنة الخاصة بمعالجة أراضي الأقساط، لتشمل أراضي أقساط رفح التي لم يثبت تعاقدها.

photo1660131075.jpeg
 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الاحتلال الإسرائيلي #متابعة العمل الحكومي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة