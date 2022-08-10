جلسة محكمة للأسير نائل البرغوثي غدًا الخميس

تعقد سلطات الاحتلال، جلسة محاكمة جديدة يوم غدٍ الخميس للأسير نائل البرغوثي (64 عامًا)، الذي مضى على اعتقاله أكثر من 42 عامًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وهي أطول فترة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة.

وقال نادي الأسير، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إنّ هذه الجلسة ستُعقد في محكمة "عوفر" العسكرية الساعة 9:30 صباحًا، وستنظر في الملف مجددًا ما تسمى "لجنة الاعتراضات العسكرية"، وهي لجنة شُكّلت للنظر في قضية محرري صفقة التبادل الأخيرة، المُعاد اعتقالهم، والتي حكمت على الأسير البرغوثي سابقًا عقب اعتقاله عام 2014، 30 شهرًا، وهي كذلك اللجنة التي أصدرت قرار إعادة الحكم المؤبد بحقّه، وذلك على خلفية وجود "ملف سري" عام 2017.

المحكمة العليا للاحتلال أصدرت قرارًا في الـعاشر من أيار/ مايو 2022، أحالت بموجبه قضيته مجددًا "للجنة الاعتراضات العسكرية"، التي ستنظر في القضية غدًا، علمًا أنّ المحكمة العليا للاحتلال، أقرّت سابقًا بضعف الادّعاءات التي قدّمتها نيابة الاحتلال في الجلسة التي عُقدت في أيار الماضي.

والأسير نائل البرغوثي (64 عامًا)، من بلدة كوبر شمال غرب رام الله، اعتقله الاحتلال لأول مرة عام 1978 وحُکم عليه بالسجن المؤبد، و18 عامًا وأُفرج عنه في صفقة تبادل عام 2011، وعاش الحرية لـ(32) شهرًا فقط، ثمّ أعاد الاحتلال اعتقاله في حزيران عام 2014، وحُكم عليه بالسّجن لـ(30) شهرًا في 10 أيار 2015، وبعد انتهاء مدة الحكم البالغة (30) شهرًا أعاد له حكمه السابق بالمؤبد و(18) عامًا، بذريعة وجود "ملف سرّي"؛ وما يزال.

المصدر / فلسطين أون لاين