بلدية غزة تتخذ إجراءات للبدء في تطوير سوق فراس

غزة/ رامي رمانة:

أعلن مدير وحدة التخطيط والاستثمار في بلدية غزة ماهر سالم، أن البلدية تتخذ إجراءات عملية نحو البدء في تطوير سوق فراس وسط مدينة غزة، مشيراً إلى أن العمل جارٍ على تجهيز سوق اليرموك لنقل المحال التجارية إليه من سوق فراس.

وتبلغ مساحة أرض سوق فراس الإجمالية نحو 33 دونمًا وهي تطل على شارع عمر المختار من جهة الشمال وهو أهم شوارع المدينة تجاريًّا، ومن الجهة الجنوبية شارع بعرض 12 مترًا، ومن الجهة الغربية شارع نجم الدين الغزي، ومن الجهة الشرقية على شارع الحسبة.

وقال سالم لصحيفة "فلسطين": إن بلدية غزة طرحت عطاء أمام الشركات الاستشارية المحلية لتقديم تصور لتطوير سوق فراس مدته ستة أشهر".

وأضاف سالم أن هذه الخطوة سبقتها خطوات أخرى ترنو للمضي قدمًا في تطوير سوق فراس، أولها حينما تواصلت البلدية مع استشاري من الخارج حيث قدم رؤيتين لتطوير سوق فراس واحدة تحافظ على شعبيته والثانية تجمع بين الشعبية والحداثة.

وتابع قائلًا: "البلدية عرضت رؤيتي الاستشاري الخارجي على مختصين في المجال الاقتصادي والتجاري، ومسؤولين وممثلين عن المجتمع، وجرى الاتفاق على توصيات نُشرت على موقع البلدية لإتاحتها أمام الرأي العام لوضع ملاحظاته".

بعد ذلك شُكلت لجنة من البلدية وجهات عامة وخاصة ووفق سالم لوضع شروط مرجعية للاستشاري المحلي الذي سيضع تصورًا أوليًّا لسوق فراس.

ولفت إلى أن البلدية وضعت أمام الاستشاري المحلي مدة ستة أشهر لتقديم مخططاته ورؤيته، وبعد ذلك سيتم النظر في التنفيذ، "هل سيكون بتمويل ذاتي من البلدية أم بمشاركة مستثمرين؟".

وبيّن سالم أن البلدية ستعمل على عدم تعطيل مصالح التجار والباعة والمواطنين من خلال التعاقد مع شركة محلية لتجهيز محال تجارية داخل سوق اليرموك بغزة، ونقل المحال الموجودة في سوق فراس إليها خلال مدة المشروع.

وأشار إلى نقل سوق الخان من سوق فراس إلى الخزان الجديد في شارع 10 جنوب مدينة غزة.

وأكد سالم أن بلدية غزة ماضية في تطوير سوق فراس لأنها تسعى إلى تحقيق بيئة صحية أفضل في المكان، واستثمار أملاك البلدية في تحقيق منفعة للمواطنين.

وحسب ما تذكره البلدية على موقعها الإلكتروني: "أرض سوق فراس في القسيمة رقم 8 رقم 611 مملوكة للبلدية منذ عام 1935 وتم تسجيلها باسم البلدية في عام 1950 بهدف إقامة سوق مركزي لخدمة المواطنين في المدينة وهي تمثل أهم مواقع المدينة التجارية.

ويقع سوق فراس وسط المدينة وعلى الحد الغربي من البلدية القديمة وعلى مسافة قريبة من مركز المدينة القديم التاريخي (ميدان فلسطين) ويقع على شارع عمر المختار وهو أهم شارع في المدينة من الناحية التجارية.