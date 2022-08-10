عمليات هدم وتجريف في الضفة والقدس المحتلتين

شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، بأعمال هدم وتجريف في مناطق متفرقة في الضفة والقدس المحتلتين.

وهدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي، جزءًا من منزل قيد الإنشاء في مخيم شعفاط، شمال شرق مدينة القدس المحتلة.

وفي سياق متصل، اقتحم الاحتلال مخيم شعفاط برفقة أفراد من قوات الاحتلال، وجرّفت أرضية منزل قيد الإنشاء في منطقة رأس خميس بالمخيم، تعود ملكيته لعائلة حمود، بحجة البناء دون ترخيص.

ونفّذت قوات الاحتلال عمليات هدم في منطقة الواد الأحمر قرب قرية فصايل في الأغوار الوسطى.

كما هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 300 مبنًى بالضفة الغربية والقدس المحتلتين منذ مطلع العام الجاري، بحسب إحصاءات وثّقتها منظمة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة (أوتشا).

المصدر / فلسطين أون لاين