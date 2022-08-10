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مستوطنون يقتحمون "الأقصى" والاحتلال يغلق باب العامود

10 اغسطس 2022 . الساعة 10:42 بتوقيت القدس
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مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى المبارك

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

بدورها، أكدت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أنّ ساحات المسجد الأقصى شهدت اقتحامات لمجموعات متتالية من المستوطنين من جهة باب المغاربة، أدّوا خلالها طقوسًا تلمودية ونفّذوا جولات استفزازية واستمعوا لشروحات حول هيكلهم المزعوم.

يُشار إلى أنّ الاقتحامات للمسجد الأقصى تتم بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدة أربع ساعات ونصف (إجمالية).

وتقوم قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى بإبعاد مرابطين ومرابطات عن المسجد الأقصى لحجج واهية، بهدف تفريغه من أهله ومرابطيه وإفساح المجال للمستوطنين كي يعيثوا فيه فسادًا.

وفي سياق متصل، أغلقت قوات الاحتلال منطقة باب العامود بالقدس المحتلة، ومنعت المواطنين من التواجد في المكان، بدعوى وجود جسم مشبوه.

المصدر / فلسطين أون لاين
#قوات الاحتلال #مستوطنون #تهويد #باب العمود

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