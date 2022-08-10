فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يجدد منع المقدسية هنادي الحلواني من السفر

لجنة الطوارئ برفح تُعالج آثار العدوان الإسرائيلي

المطارد القسامي مصعب اشتيه ينعى رفيقه الشهيد إبراهيم النابلسي

المباحث العامة بخان يونس تعيد مبلغًا مفقودًا بقيمة 19 ألف دولار

عدنان لـ"فلسطين": الاحتلال يحاول ترميم صورته التي هزّتها المقاومة بغزة

"المرور"بغزة: إصابة في 5 حوادث سير خلال (24) ساعة

إبراهيم النابلسي.. بطلٌ يكتب بدمائه "لا تتركوا البارودة"

"هيئة": برنامج تصعيدي للأسرى الإداريين في "عوفر"

الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين بالضفة المحتلة

فوائد العصير كثيرة.. هذه الأخطاء "الرهيبة" تقضي عليها

المطارد القسامي مصعب اشتيه ينعى رفيقه الشهيد إبراهيم النابلسي

10 اغسطس 2022 . الساعة 10:06 بتوقيت القدس
...
المطارد اشتيه إلى جانب رفيقه الشهيد إبراهيم النابلسي
متابعة/ فلسطين أون لاين:

نعى المطارد قائد كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في مدينة نابلس، مصعب اشتيه، رفيقه الشهيد المقاوم إبراهيم النابلسي.

وكتب المطارد اشتيه عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك منشورا، قال فيه ناعيا رفيقه النابلسي: "والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم".

وأضاف: "إلى جنة الله يا حبيب.. إلى مقعد صدق مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا".

وفي منشوره قال أيضا المطارد اشتيه: "نفارقكم بحزن ولكن عزائنا فيكم أنكم قد رحلتم مقبلين وقد أنالكم الله ما تمنيتم".

اقرأ ايضا: من هو الشهيد إبراهيم النابلسي ذو "الأرواح التسعة"؟

وكشف الاعلام العبري أمس، أن المطارد القسامي اشتيه كان من بنك أهداف عملية الاغتيال التي جرت للمطارد النابلسي.

وقد نجا المطارد اشتيه وهو قائد القسام في نابلس من محاولة الاغتيال.

واغتالت قوات الاحتلال أمس الثلاثاء المطارد النابلسي، إلى جانب الشابين إسلام صبوح وحسين جمال طه.

#إبراهيم النابلسي #مصعب اشتيه #اشتيه ينعى رفيقه النابلسي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة