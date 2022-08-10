المطارد القسامي مصعب اشتيه ينعى رفيقه الشهيد إبراهيم النابلسي

متابعة/ فلسطين أون لاين:

نعى المطارد قائد كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في مدينة نابلس، مصعب اشتيه، رفيقه الشهيد المقاوم إبراهيم النابلسي.

وكتب المطارد اشتيه عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك منشورا، قال فيه ناعيا رفيقه النابلسي: "والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم".

وأضاف: "إلى جنة الله يا حبيب.. إلى مقعد صدق مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا".

وفي منشوره قال أيضا المطارد اشتيه: "نفارقكم بحزن ولكن عزائنا فيكم أنكم قد رحلتم مقبلين وقد أنالكم الله ما تمنيتم".

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وكشف الاعلام العبري أمس، أن المطارد القسامي اشتيه كان من بنك أهداف عملية الاغتيال التي جرت للمطارد النابلسي.

وقد نجا المطارد اشتيه وهو قائد القسام في نابلس من محاولة الاغتيال.

واغتالت قوات الاحتلال أمس الثلاثاء المطارد النابلسي، إلى جانب الشابين إسلام صبوح وحسين جمال طه.