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تنسيق مشترك بين مقاومي الضفة

خاص عدنان لـ"فلسطين": الاحتلال يحاول ترميم صورته التي هزّتها المقاومة بغزة

10 اغسطس 2022 . الساعة 09:47 بتوقيت القدس
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القيادي خضر عدنان - أرشيف
رام الله-غزة/ محمد الصفدي:

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان أنّ الاحتلال الإسرائيلي نفّذ جريمته البشعة في مدينة نابلس كمحاولة لترميم صورته التي هزّتها المقاومة في غزة.

وأشاد عدنان في تصريح لصحيفة "فلسطين"، أمس بالعمل المقاوم في الضفة الغربية، لافتًا إلى أنّ هناك تنسيقًا عسكريًّا مشتركًا بين المقاومين، ودلّل على ذلك "أنّ معظم الشهداء الذين يرتقون شهداء في جميع الاجتياحات والاشتباكات هم من مختلف الفصائل".

وأضاف: الاحتلال يرتكب جريمة ليس بحقّ المقاومة بل بحقّ أبناء شعبنا، حاثًّا جماهير شعبنا في الضفة على حمل السلاح والانخراط في العمل المقاوم ضد الاحتلال ومستوطنيه.

وأشار عدنان إلى أنّ وجود مقاومة مسلحة ترفض اقتحامات قوات الاحتلال وتقوم بصدّ الاجتياحات "أمر أغاظ الاحتلال وأجهزته الأمنية". 

#المقاومة بغزة #تنسيق مشترك #مقاومي الضفة

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