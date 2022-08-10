الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين بالضفة المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، خمسة مواطنين من محافظة رام الله والبيرة في الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، بأنّ قوات الاحتلال اعتقلت كلًّا من: كرم سامي النعسان (25 عامًا)، وأحمد نعمان أبو نعيم (18 عامًا)، وفضل حامد أبو عليا (55 عامًا)، من قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله، ومحمد علي زايد من قرية دير جرير شرق المدينة، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

وأضافت المصادر ذاتها: أنّ "قوات الاحتلال اعتقلت شابًّا "لم تُعرف هويته" عند مدخل قرية عابود شمال غرب رام الله".

يُشار إلى أنه منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية حزيران/ يونيو الماضي، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3124 فلسطينيًّا من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين