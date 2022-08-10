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منتجع وفندق 5 نجوم مرخص للقطط في السعودية

10 اغسطس 2022 . الساعة 05:10 بتوقيت القدس
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بيتويا هو أول منتجع وفندق معتمد للحيوانات الأليفة في الرياض

"بيتويا" هو اسم لأول فندق للقطط في الرياض. تم تأسيسه في عام 2021.

ويوفر "بيتويا" مكانا لترك أصحاب القطط قططهم لبضع ساعات أو حتى لأيام قليلة، مع إمكانية متابعة وضعها وصحتها عبر تطبيق مجاني.

وقالت هدى العتيبي، مالكة فندق بيتويا للحيوانات الأليفة: "بيتويا هو أول فندق خمس نجوم مرخص في المملكة العربية السعودية للحيوانات الأليفة. هذا أول فرع للقطط، وإن شاء الله الفروع الأخرى قادمة قريبا للحيوانات الأخرى، وهو متنفس للقطط ولأصحاب القطط. إنهم سيكونون مرتاحين ومطمئنين".

ويمكن كذلك لمحبي القطط زيارة الفندق للعب معها، كما توضح مؤسسته هدى العتيبي.

وتقول العتيبي: "الفندق هو مكان ومتنفس لمن يحبون القطط ويبغون قضاء وقتهم معها". وتضيف أنه ينزل في فندقهم الآن "أكثر من 20 قطة أليفة بأعمار وأحجام مختلفة وفصائل مختلفة".

وتطمح هدى إلى فتح فروع أخرى لاستضافة مختلف أنواع الحيوانات.

المصدر / وكالات
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