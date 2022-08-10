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الزمالك يقترب من حسم لقب الدوري بفوزه على المقاصة بخماسية

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الزمالك يقترب من حسم لقب الدوري بفوزه على المقاصة بخماسية

10 اغسطس 2022 . الساعة 02:22 بتوقيت القدس
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فرحة لعبي الزمالك بالفوز

اقترب نادي الزمالك المصري بشكل كبير من حسم لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بعدما تغلب على ضيفه نادي مصر المقاصة بخماسية دون رد مساء امس الثلاثاء ضمن المرحلة 30 من المسابقة.

وفرض اللاعب أحمد سيد "زيزو" نفسه نجمًا للمباراة بتسجيله ثلاثة أهداف "هاتريك"، فيما سجل الدولي التونسي سيف الدين الجزيري هدفين .

وبهذه النتيجة، عزز الزمالك موقعه في صدارة ترتيب جدول الدوري المصري بعدما رفع رصيده إلى 72 نقطة، وبات بحاجة لتحقيق انتصارين فقط في مبارياته الأربع المتبقية للتتويج رسميا باللقب، بغض النظر عن النتائج التي سيحققها أقرب منافسيه.

في المقابل، تجمد رصيد مصر المقاصة عند 15 نقطة بالمركز الثامن عشر، والأخير، وتأكد رسميًا هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية.

المصدر / وكالات
#الأهلي #الزمالك #الدوري المصري #زيزو

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