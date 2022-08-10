بعد العطل.. تويتر: أصلحنا المشكلة

أعلنت شركة تويتر أنها أصلحت مشكلات تسببت في تعطل خدماتها بعد أن أبلغ آلاف المستخدمين عن مواجهة صعوبات في الولوج إلى منصة التدوينات القصيرة.

وقال موقع تويتر في تغريدة له: "لقد أصلحنا المشكلة. أجرينا تغييراً على الأنظمة الداخلية لكن الأمور لم تسر كما هو مخطط لها وتراجعنا عنها. يمكن الدخول إلى تويتر الآن حسبما هو متوقع. نأسف لذلك".

يأتي ذلك بعد أن ذكر موقع داون ديتكتور، الذي يتتبع حالات انقطاع خدمات الإنترنت عن طريق جمع تقارير من عدد من المصادر، أن هناك أكثر من 27 مستخدم أبلغوا عن مشكلات في خدمات المنصة.

يشار إلى أن هذه هي ثاني مرة تتعطل فيها خدمات الموقع لثاني شهر على التوالي.

المصدر / وكالات