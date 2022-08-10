فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

استشهاد مواطن متأثرًا بجروحه خلال العدوان الأخير على غزة

بعد العطل.. تويتر: أصلحنا المشكلة

باكستان تعتقل سياسياً بارزاً في حزب عمران خان

لإنقاص وزنك.. أضف هذه المكونات للماء الخاص بك

الجزيرة الإماراتي يوقع مع المغربي بن شرقي

الدعليس يجتمع برؤساء السلطات والهيئات الحكومية بغزة

أسعار النفط تعود للارتفاع بعد توقف إمدادات عبر خط أنابيب روسي

المفوضية الأوروبية: الجفاف بأوروبا هو الأسوأ منذ 500 عام

الهلال الأحمر القطري يعلن عن مساعدات عاجلة لغزة

الاحتلال يهدم منزلاً جنوبي بيت لحم

بعد العطل.. تويتر: أصلحنا المشكلة

10 اغسطس 2022 . الساعة 01:01 بتوقيت القدس
...
تويتر

أعلنت شركة تويتر أنها أصلحت مشكلات تسببت في تعطل خدماتها بعد أن أبلغ آلاف المستخدمين عن مواجهة صعوبات في الولوج إلى منصة التدوينات القصيرة.

وقال موقع تويتر في تغريدة له: "لقد أصلحنا المشكلة. أجرينا تغييراً على الأنظمة الداخلية لكن الأمور لم تسر كما هو مخطط لها وتراجعنا عنها. يمكن الدخول إلى تويتر الآن حسبما هو متوقع. نأسف لذلك".

يأتي ذلك بعد أن ذكر موقع داون ديتكتور، الذي يتتبع حالات انقطاع خدمات الإنترنت عن طريق جمع تقارير من عدد من المصادر، أن هناك أكثر من 27 مستخدم أبلغوا عن مشكلات في خدمات المنصة.

يشار إلى أن هذه هي ثاني مرة تتعطل فيها خدمات الموقع لثاني شهر على التوالي.

المصدر / وكالات
#تويتر #تواصل اجتماعي #منصات #داون ديتكتور

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة