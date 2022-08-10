لإنقاص وزنك.. أضف هذه المكونات للماء الخاص بك

نذكر باستمرار أن أحد أهم عناصر تعزيز الصحة الجيدة هو شرب كمية كافية من الماء حيث يمكن أن يعزز عملية التمثيل الغذائي لديك، ويمنحك الطاقة، ويحسن بشرتك، ويقلل الانتفاخ، وغير ذلك الكثير.

فقد أوضحت أن هناك أربعة من أفضل الطرق لشرب المياه بالنكهات الطبيعية، والتي ستجعل من السهل علينا تناولها مع تعظيم إمكاناتها كأداة لفقدان الوزن.

الليمون

بالإضافة إلى إعطاء الماء طعماً منعشا وقوياً، يحتوي الليمون أيضا على فيتامين سي المضاد للأكسدة، وهناك العديد من الفوائد الصحية للحصول على ما يكفي من فيتامين سي، ولكن عدم الحصول على ما يكفي منه قد يكون مرتبطاً أيضاً بالوزن.

واقترحت الأبحاث أن النساء اللائي يعانين من نقص فيتامين C مرتبطات بقياسات السمنة وزيادة الوزن الشديدة أو المرضية.

وأشارت يونغ إلى أن الليمون يحتوي أيضا على D- ليمونين. إذ يحتوي هذا المركب الكيميائي، الموجود بشكل طبيعي في قشر ثمار الحمضيات، على خصائص مضادة للسرطان، ويمكن أن يساعد أيضا في تهدئة حرقة المعدة.

الخيار

في موازاة ذلك، قالت خبيرة التغذية إن الخيار غني بالمياه ومنخفض في السعرات الحرارية، ويمكن أن يساعد أيضا كمدر للبول والتخلص من احتباس السوائل.

وتحتوي الخيارة الواحدة على حوالي 38.3 غرام من الماء. فمحتواها المائي العالي يجعلها طعاماً منخفض الكثافة للطاقة، مما يساعدك على الشعور بالشبع، في حين أن عدد السعرات الحرارية المنخفضة يجعلها وجبة خفيفة رائعة لجهود إنقاص الوزن.

وعلاوة على ذلك، وفقاً لدراسة نُشرت في مجلة Nutrients، فإن تناول الأطعمة ذات الكثافة المنخفضة للطاقة قد يرتبط بفقدان الوزن.

النعنع

إلى ذلك، يعتبر النعنع أكثر من مجرد زينة تفوح منها رائحة طيبة، وفق يونغ إذ يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ويمكنه أيضاً تهدئة عسر الهضم وكبح الشهية.

فقد خلص الباحثون إلى أن هذه الموارد الطبيعية لها قدرات قوية مضادة للأكسدة يمكن أن تساعد في علاج السمنة والوقاية منها.

والنعناع هو أيضاً واحد من 39 نباتاً تم الإبلاغ عنها في طب الأعشاب الفلسطيني التقليدي (TAPHM) لاستخدامها في إنقاص الوزن.

التفاح والتوت

ومن المكونات التي يمكن إضافتها إلى الماء الخاص بك، التفاح والتوت فهذه الفاكهة أيضاً تشكل مزيجاً قوياً عند إضافتها إلى الماء.

وأوضحت يونغ أن التفاح والتوت غنيان بالألياف ومنخفضان في السعرات الحرارية وكلاهما من الصفات التي تكمل فقدان الوزن.

فيما يحتوي كوب واحد من العنب البري على 3.6 غرام من الألياف، أو 14% من القيمة اليومية الموصى بها، بينما يحتوي كوب واحد من شرائح التفاح على حوالي 2.6 إلى 3 غرامات من الألياف، أو حوالي 10 إلى 11 في المائة مما تحتاجه في اليوم، مما يجعل كلاهما من هذه الفاكهة مصادر ممتازة للألياف.

ويتم هضم الأطعمة الغنية بالألياف بمعدل أبطأ من الأطعمة منخفضة الألياف، مما يعني أنها تجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول.

وبالطبع، يمكنك فقط الحصول على الماء المنقوع بالتفاح أو الماء المنقوع بالتوت، لكن يونغ اقترحت أن مزيج الفاكهة يضيف نكهة لذيذة للغاية تجعلك تشرب كل الماء الذي تحتاجه وربما حتى بعد ذلك.

المصدر / وكالات