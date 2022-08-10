الجزيرة الإماراتي يوقع مع المغربي بن شرقي

أعلن نادي الجزيرة الإماراتي لكرة القدم، التعاقد مع اللاعب المغربي أشرف بن شرقي في انتقال مجاني من الزمالك المصري يوم الثلاثاء.

ونشر الجزيرة في حسابه على تويتر، صورة للجناح المغربي بينما أمسك بقميص النادي رقم 22 وكتب "أهلا وسهلا بك في فخر أبو ظبي".

وكان بن شرقي من أبرز لاعبي الزمالك منذ انضمامه في 2019 قادما من الهلال السعودي وساهم بشكل مؤثر في الفوز بلقب الدوري المصري الموسم والتتويج بلقب الكأس، والاقتراب من حصد لقب الدوري الجاري.

ورغم استمرار الدوري المصري، فقد ودع بن شرقي زملاءه والمشجعين الشهر الماضي بسبب انتهاء عقده وعدم التوصل لاتفاق لتمديده.

المصدر / وكالات