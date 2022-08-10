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الدعليس يجتمع برؤساء السلطات والهيئات الحكومية بغزة

10 اغسطس 2022 . الساعة 00:30 بتوقيت القدس
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الدعليس خلال الاجتماع برؤساء السلطات والهيئات الحكومية

ترأس رئيس متابعة العمل الحكومي بغزة، عصام الدعليس اجتماعا مع رؤساء السلطات والهيئات الحكومية لمناقشة تداعيات العدوان الأخير على قطاع غزة وتقييم الأداء خلاله.

كما جرى استعراض المستجدات السياسية والحكومية والجهود التى قامت بها هذه الجهات خلال العدوان الأخير.

وأشاد الدعليس خلال اللقاء بدور السلطات والهيئات الحكومية الرائد في خدمة المواطنين والوقوف بجانبهم ومساعدتهم وقت الأزمات وتعزيز صمودهم في مواجهة العدوان.

من جانب آخر، فقد تم استعراض أوضاع المؤسسات الحكومية والاحتياجات اللازمة لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ومساعدتها في تقديم الدور المطلوب منها على أكمل وجه رغم شح الموارد والإمكانات بسبب الحصار.

بدورهم عبر المجتمعون عن تقديرهم لاهتمام رئاسة العمل الحكومي وحرصها المستمر لتلبية الاحتياجات اللازمة لتسيير أعمال المؤسسات الحكومية رغم صعوبة الوضع المالي، واعدين ببذل الجهود للتسهيل على المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #العدوان #عصام الدعاليس #العمل الحكومي

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