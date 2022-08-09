إصابة طفل في الخليل برصاصة مطاطية في العين خلال مواجهات مع الاحتلال

أصيب طفل في الخليل جنوب الضفة مساء اليوم برصاصة مطاطية في العين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال.

وأفادت وزارة الصحة، بإصابة طفل "15 عاماً" في الخليل برصاصة مطاطية في العين أدت إلى تهتك في الشبكية.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال عقب مسيرة منددة بجرائم الاحتلال "الإسرائيلي"، فيما اندلعت مواجهات مماثلة في مخيم العروب المجاور أسفرت عن إصابات بالاختناق.

وأشارت مصادر محلية أن مواجهات اندلعت في منطقة باب الزاوية عقب تشييع جثمان الشهيد الفتى مؤمن ياسين جابر (16 عاما) الذي ارتقى في وقت سابق اليوم، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت صوب المواطنين ومنازلهم في المنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين