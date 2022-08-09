وسط دعوات للتصعيد.. جماهير الخليل تشيّع جثمان الشهيد مؤمن جابر

شيّعت جماهير غفيرة، مساء اليوم الثلاثاء، في مدينة الخليل جثمان الشهيد مؤمن جابر (16 عاما)، الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في منطقة باب الزاوية.

وانطلقت مسيرة التشييع من مستشفى الخليل الحكومي وتوجهت لمنزل ذوي الشهيد، حيث ألقيت نظرة الوداع على جثمانه.

وتوجهت الجماهير بجثمان الشهيد جابر إلى مسجد الحسين في الخليل للصلاة عليه، ثم انطلق به المشيعون لمواراته الثرى في مقبرة الشهداء بالمدينة.

وردد المشيعون، هتافات تدعو لمواصلة الكفاح المسلح ومقاومة الاحتلال، ومطالبة بالثأر لدماء الشهداء وإطلاق يد المقاومة ووقف التنسيق الأمني.

كما هتف المشاركون بالتشييع للمقاومة في غزة وجنين ونابلس، داعين للتوحد خلف بندقية المقاومة والسير على درب الشهداء حتى تحرير فلسطين.

واستشهد الفتى مؤمن جابر متأثراً بجروح حرجة للغاية إثر إصابته برصاص الاحتلال الحي في الصدر، خلال مواجهات باب الزاوية وسط مدينة الخليل.

واندلعت مواجهات عنيفة في منطقة باب الزاوية وسط الخليل، ظهر اليوم، وأصيب على إثرها عدة مواطنين، واعتقلت قوات الاحتلال خلالها الفتى مصطفى الهصيص (15 عاماً)، من بلدة السموع بعد إصابته برصاص الاحتلال خلال المواجهات، وأفرج عنه لاحقا.

وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية في الخليل الإضراب الشامل، وسط دعوات لتصعيد المواجهات على نقاط التماس مع قوات الاحتلال.

كما اندلعت مواجهات عنيفة في مناطق مختلفة من مدن الضفة الغربية بعد مسيرات غاضبة خرجت منددة بجرائم الاحتلال في نابلس والتي أدت لاستشهاد المقاوم ابراهيم النابلسي وإسلام صبوح والفتى حسين جمال طه.