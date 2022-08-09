"الإغاثة الإنسانية" التركية تطلق حملة لمساعدة أهالي غزة

أطلقت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية "İHH"، حملة لمساعدة أهالي قطاع غزة، على إثر العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت الهيئة في بيان، اليوم الثلاثاء، إن "الغارات الإسرائيلية على غزة بين يومي 5 و7 أغسطس/ آب الجاري، أسفرت عن استشهاد 44 شخصا بينهم 14 طفلا و4 نساء، وإصابة 360 آخرين بجروح".

وأشار البيان إلى أن "(إسرائيل) استهدفت التجمعات السكنية والأراضي الزراعية في القطاع على حد سواء".

وأضافت أن الغارات أدت إلى هدم 16 وحدة سكنية بشكل كلي، وتعرض 71 منزلا لأضرار بالغة لتصبح غير صالحة للسكن، وتسجيل أضرار جزئية في ألف و400 منزلا، بحسب مسؤولين في غزة.

وأردفت الهيئة أنها أطلقت حملة لمساعدة أهالي القطاع بعد وقف عدوان الاحتلال، حيث قدمت أدوية ومعدات طبية للمشافي، فضلا عن تقديم الطعام ومساعدات نقدية وطرود غذائية للمرضى.

وأوضحت أنها تعتزم أيضا تقديم مساعدات نقدية وطرود غذائية وأجهزة كهربائية مثل البرادات والغسالات للعائلات التي تضررت منازلها في القصف.

ومنذ الثلاثاء الماضي، فرضت سلطات الاحتلال إجراءات إغلاق على معابر قطاع غزة، وأعلنت حالة التأهب الأمني، أعقبها عدوان بدأ عصر الجمعة، واستمر ثلاثة أيام، شنّ فيه جيش الاحتلال غارات على قطاع غزة.

المصدر / الأناضول