العامودي: الأسرى على يقين أن "وفاء الأحرار2" قادمة

قال رئيس الدائرة الإعلامية لحركة حماس في قطاع غزة علي العامودي، مساء اليوم الثلاثاء، إن الأسرى على يقين بأن "وفاء الأحرار 2" قادمة لا محالة.

وتابع العامودي في تصريحات لقناة "الأقصى"، "أقول للأسرى إن ثقتكم في محلها"، والشعب الفلسطيني لم ولن ينسى أسراه.

وأكد أن كل مقاتل في المقاومة مشروع تخرجه هو تحرير الأسرى، داعياً الأسرى في سجون الاحتلال للتسلح بالأمل .

ولفت العامودي إلى أن الأسير في سجون الاحتلال يعيش على الأمل واليقين بأن يوم الحرية آت لا محالة، وأضاف "اليقين الذي نتحدث عنه أن هناك شعب ومقاومة عظيمة لن تترك الأسرى".

ووجه التحية لأبطال المقاومة وعلى رأسهم وحدة الظل الذين يُعبّدون الطريق لحرية الأسرى، كما وجه التحية لأبناء شعبنا الذين يشكلون الحاضنة للمقاومة.

وأشار العامودي، إلى أن فرحة الحرية لا تضاهيها فرحة وألم السجن لا يضاهيه ألم.

وتحتجز كتائب القسام 4 جنود إسرائيليين في قطاع غزة، بينهم جنديان أُسرا خلال العدوان على القطاع عام 2014، هما شاؤول آرون وهدار غولدن.أما الأسيران الآخران، أبراهام منغستو وهشام السيد، فقد دخلا غزة عقب عدوان 2014 واحتجزهما القسام.

المصدر / فلسطين أون لاين