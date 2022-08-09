اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في عدة محاور بالقدس

اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق عدة من شرقي القدس المحتلة، مساء اليوم الثلاثاء، ما أدى لوقوع إصابات بين المقدسيين خصوصاً في بلدة سلوان.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة صور باهر شرقي القدس، واندلعت على إثر ذلك مواجهات بين شبان البلدة والاحتلال.

كما اقتحمت قوات الاحتلال حي وادي الربابة في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت الحي، وفرضت مخالفات على مركبات المواطنين.

وفي مخيم شعفاط شمال شرقي القدس المحتلة، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، مساء اليوم الثلاثاء.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع صوب الشبان والمنازل، دون أن يبلغ عن إصابات.

كما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال على حاجز قلنديا وبلدة كفر عقب شمالي القدس.

وعصر اليوم، أصيب عدد من المواطنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وسط إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ما أدى لاندلاع مواجهات أصيب خلالها عدد من المواطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين