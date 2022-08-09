الاحتلال يفرض قيودا على ناصر الهدمي ويحدد تحركاته في القدس

أبلغت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي، بنيتها فرض قيود على تواصله مع شخصيات، وتحديد تحركاته في مدينة القدس.

وقد أبلغ الاحتلال الهدمي بأن القرار سيسري لمدة ستة أشهر جديدة.

ويأتي القرار مع اقتراب انتهاء أمر فرض قيود على حركة الهدمي من قبل سلطات الاحتلال.

كما يأتي بعد عام كامل من فرض هذه القيود، وإبعاده عن مدينة القدس، والمسجد الأقصى المبارك وحرمانه من ممارسة أعماله اليومية.

وفي يونيو الماضي، سلمت سلطات الاحتلال الهدمي، أمرا يقضي بمنعه من السفر لمدة شهر، وهو قابل للتمديد لستة أشهر أخرى.

وتجدد سلطات الاحتلال قرار منعه من السفر في كل مرة قبل انتهاء السابق، إذ ينتهي القرار في العاشر من شهر تموز/يوليو .

يذكر أن سلطات الاحتلال، تمنعه من السفر، منذ ما يقارب أربع سنوات.

المصدر / فلسطين أون لاين