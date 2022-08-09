مسؤول إيراني: فلسطين ستبقى قضيتنا حتى محو (إسرائيل) من الوجود

أكد نائب قائد حرس الثورة الإسلامية، العميد علي فدوي وقوف إيران إلى جانب الشعب الفلسطيني "دائماً وباستمرار".

وأضاف فدوي، خلال وقفة تضامنية في طهران تضامناً مع الشعب الفلسطيني، واحتجاجاً على الجرائم الأخيرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد أهالي قطاع غزة، أنّ "الصهاينة وجميع من يتبعهم يجب أن يحذروا ويخافوا من جبهة الحق لأن يدها ستكون هي العليا".

وتابع من مكان الوقفة القريبة من السفارة الفلسطينية في العاصمة الإيرانية طهران، أنّ "الصهاينة يحمون أنفسهم بالقبة الحديدية والجدران الإسمنتية بعدما كانوا يدّعون أنّ دولتهم تمتدّ من النيل إلى الفرات".

وشدد على أنّ "فلسطين ستبقى قضية العالم الإسلامي الأولى حتى محو إسرائيل من الوجود".

وردد المحتجون شعارات "الموقت لأميركا"، و"الموت لإسرائيل"، و"هيهات منّا الذلّة"، معلنين استياءهم الشديد تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

ورفع المتظاهرون العلم الفلسطيني، وصور شهداء قادة المقاومة الفلسطينية في وقفتهم التضامنية مع الشعب الفلسطيني.

المصدر / الميادين