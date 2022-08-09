فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

هنية يطلع الأمين العام "للخارجية الجزائرية" على جرائم الاحتلال في الضفة وغزة

الكويت تدين جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني

مسؤول إيراني: فلسطين ستبقى قضيتنا حتى محو (إسرائيل) من الوجود

الاحتلال يقرّر تحويل الأسير العواودة للفحص الطبيّ ويحدّد جلسة الخميس

العثور على "جرة فخارية" تعود للعهد الروماني جنوبي القطاع

20 أسيرًا من "الشعبيّة" يضربون عن الطعام في سجن "عوفر"

زعارير: أبناء شعبنا يبايعون الشهداء على المضي على ذات الطريق

جمعية كويتية تطلق حملة عاجلة لإغاثة غزة

استشهاد فتى برصاص الاحتلال في الخليل وإصابة العشرات بمواجهات الضفة

صوافطة يدعو لوقف الاعتقال السياسي بالضفة وتوفير حاضنة للمقاومة

مسؤول إيراني: فلسطين ستبقى قضيتنا حتى محو (إسرائيل) من الوجود

09 اغسطس 2022 . الساعة 18:30 بتوقيت القدس
...
جانب من الوقفة التضامنية في طهران مع الشعب الفلسطيني

أكد نائب قائد حرس الثورة الإسلامية، العميد علي فدوي وقوف إيران إلى جانب الشعب الفلسطيني "دائماً وباستمرار".

وأضاف فدوي، خلال وقفة تضامنية في طهران تضامناً مع الشعب الفلسطيني، واحتجاجاً على الجرائم الأخيرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد أهالي قطاع غزة، أنّ "الصهاينة وجميع من يتبعهم يجب أن يحذروا ويخافوا من جبهة الحق لأن يدها ستكون هي العليا".

وتابع من مكان الوقفة القريبة من السفارة الفلسطينية في العاصمة الإيرانية طهران، أنّ "الصهاينة يحمون أنفسهم بالقبة الحديدية والجدران الإسمنتية بعدما كانوا يدّعون أنّ دولتهم تمتدّ من النيل إلى الفرات".

وشدد على أنّ "فلسطين ستبقى قضية العالم الإسلامي الأولى حتى محو إسرائيل من الوجود".

وردد المحتجون شعارات "الموقت لأميركا"، و"الموت لإسرائيل"، و"هيهات منّا الذلّة"، معلنين استياءهم الشديد تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

ورفع المتظاهرون العلم الفلسطيني، وصور شهداء قادة المقاومة الفلسطينية في وقفتهم التضامنية مع الشعب الفلسطيني.

المصدر / الميادين
#قطاع غزة #فلسطين #إيران #الاحتلال الإسرائيلي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة