صوافطة يدعو لوقف الاعتقال السياسي بالضفة وتوفير حاضنة للمقاومة

دعا الناشط والأسير المحرر نادر صوافطة، اليوم الثلاثاء، السلطة برام الله، إلى وقف سياسة الاعتقال السياسي بحق المناضلين من أبناء شعبنا.

وقال صوافطة في تصريح صحفي: "في ظل حالة العدوان المستمرة على شعبنا في كل أماكن تواجده، يجب الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين".

وتابع: "المطلوب توفير حاضنة شعبية قوية تحمي وتدافع عن رجالنا وأبطالنا".

وزفت حركة حماس إلى شعبنا الفلسطيني وأمّتنا العربية والإسلامية، شهداء نابلس، المقاومين الأبطال إبراهيم النابلسي، وإسلام صبّوح، اللذين ارتقيا أثناء اشتباكهما وتصدّيهما لعدوان قوات الاحتلال على البلدة القديمة بمدينة نابلس.

كما زفت الفتى حسين طه الذي استشهد خلال المواجهات، بعد أن ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة بشعة في المدينة التي أصيب فيها أكثر من 40 مواطناً.

وأكدت على حقّ شعبنا في الردّ على هذه المجزرة البشعة، وتدفيع الاحتلال ثمنها غاليًا من دماء جنوده ومستوطنيه في أنحاء الضفة الغربية والقدس المحتلة.

واستشهد، صباح اليوم الثلاثاء، المقاومين النابلسي وصبوح، بعد اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال، التي حاصرت المنزل الذي كان يتواجد فيه عدد من المقاومين بالبلدة القديمة في مدينة نابلس، بجانب الفتى طه.

المصدر / فلسطين أون لاين