الإعلام العبري: معلومات استخبارية من أجهزة السلطة أسقطت النابلسي

أكدت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، اليوم الثلاثاء، أنّ معلومات استخباراتية وصلت لجيش الاحتلال الإسرائيلي من ضباط بأجهزة السلطة الأمنية عن دخول النابلسي إلى منزل عائلته و"تم تنفيذ العملية فورًا".

بدوره، قال وزير ما يسمى (الأمن الداخلي) لدى الاحتلال الإسرائيلي عمر بارليف: إنّ "اغتيال إبراهيم النابلسي يدل على حقيقة أنّ حكومة الاحتلال تواصل المبادرة والتصرف بشكل عدواني لوضع اليد على كلّ فلسطيني يُنفّذ العمليات ويُخطّط لها".

وأوضح بارليف بحسب صحيفة "معاريف" العبرية، أنّ "العملية نُفّذت بعد وصول معلومات استخبارية دقيقة".

المصدر / فلسطين أون لاين