بالأسماء.. الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية في غزة، اليوم الثلاثاء آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء 10 أغسطس، والتي تضمنت أسماء الحافلة الرابعة فقط من كشف الجوازات المصرية رقم 2022/30.

وللاطلاع على الأسماء

الحافلتان: السادسة، والسابعة من كشف المسافرين رقم (2022/29) اضغط هنا.

الحافلة الرابعة فقط من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/30) اضغط هنا.

ودعت الوزارة للتواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، "والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده".

وأكدت أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

ودعت لإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، إلى جانب إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

المصدر / فلسطين أون لاين