استجابة لطلب "هنية".. "أردوغان" يوافق على علاج الطفلة الجريحة "سلمان" في تركيا

وافق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، على استقبال الطفلة الجريحة رهف سلمان وأسرتها للعلاج في تركيا، أثر إصابتها خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ما أدى إلى بتر في ثلاثة من أطرافها الأربع.

وتأتي موافقة أردوغان، استجابة لطلب رئيس حركة "حماس" إسماعيل هنية، بعد أن طالبته الطفلة رهف، أمس الاثنين، بالعمل على تحويلها للعلاج في تركيا.

وفي السياق، عبر "هنية" عن شكره للرئيس التركي "أردوغان" على سرعة الاستجابة، مشيداً بالموقف التركي الداعم للشعب والقضية الفلسطينية على الصعيدين الرسمي والشعبي، خاصة خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

وشن الاحتلال الإسرائيلي، عصر الجمعة (5 أغسطس2022)، عدوانا واسع النطاق على قطاع غزة، بدأه باغتيال أحد قادة "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، وتخلله مئات الغارات الجوية، التي دمرت عشرات الوحدات السكنية.

وأسفر العدوان عن ارتقاء 46 شهيداً بينهم 15 طفلاً و4 سيدات، بالإضافة إلى إصابة 360 جريحاً منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي استمر حتى الساعة 11.30 من مساء يوم الأحد (7 أغسطس 2022).

المصدر / فلسطين أون لاين