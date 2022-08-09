فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

إضرابٌ ومسيرة جماهيرية برام الله تنديداً بجريمة اغتيال مقاومي بنابلس

الإعلام العبري: معلومات استخبارية من أجهزة السلطة أسقطت النابلسي

بالأسماء.. الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء

الطفل نظمي.. قضى شهيدًا وهو يسقي قبر أمه

أشلاء "آلاء" فطرت قلب "إسماعيل" الحالم ببيت يجمعها

والدة الشهيد النابلسي: إبراهيم اتصل بي وهو محاصر وطلب مني أن لا أبكي

"حماس" تزفُّ شهداء نابلس وتؤكد حقّ الشعب الفلسطيني بالرد

"الاقتصاد" تعلن عن خدمة الإبلاغ عن الأضرار الاقتصادية

نشطاء: "الأونروا" تستأنف توزيع المساعدات لمخيمات سوريا في 15 أغسطس

الاحتلال يُسهِّل اقتحامات المستوطنين لتغيير الوضع الديني للأقصى

"الاقتصاد" تعلن عن خدمة الإبلاغ عن الأضرار الاقتصادية

09 اغسطس 2022 . الساعة 13:05 بتوقيت القدس
...

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني إطلاق خدمة الإبلاغ عن الأضرار للمنشآت الاقتصادية خلال العدوان الاسرائيلي الاخير على قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة في بيان أنه تم تخصيص رابط إلكتروني للتبليغ عن الأضرار، موضحة أنه يتم الدخول من خلال الرابط على خدمة الاضرار للمنشآت الاقتصادية وذلك بشكل مبدئي لحين زيارتها لاحقا من طواقم حصر الاضرار التابعة لوزارة الاقتصاد.

ودعت الوزارة أصحاب المنشآت والوحدات الاقتصادية (الصناعية، التجارية، الخدماتية) المتضررة إلى تسجيل خسائرهم عبر الرابط، موضحة أن طواقم الوزارة ستقوم بزيارة ومعاينة المنشآت المتضررة لحصر وتقييم الأضرار بشكل كامل.

كما ودعت الوزارة المتضررين بالإسراع في الإبلاغ عن الاضرار الاقتصادية، لحفظ حقهم في التسجيل وتقييم الاضرار بالوزارة.

وبينت أنه يمكن التسجيل من خلال رابط تسجيل الدخول الموحد في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

للتسجيل اضغط هنا

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#وزارة الاقتصاد في غزة #خدمة الإبلاغ عن الأضرار الاقتصادية #الاضرار للمنشآت الاقتصادية خلال العدوان الاسرائيلي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة