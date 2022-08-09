نشطاء: "الأونروا" تستأنف توزيع المساعدات لمخيمات سوريا في 15 أغسطس

تداول نشطاء من أبناء المخيمات الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أنّ وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" ستبدأ توزيع مساعداتها المالية اعتبارًا من تاريخ 15 أغسطس الجاري.

وأوضح نشطاء المخيمات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنّ المبالغ التي تنوي الأونروا ستُوزّع كما يلي:

اللاجئون الفلسطينيون في دمشق 112 ألف بالإضافة لمبلغ 17 ألف ليرة كبدل طحين ليصبح المبلغ 129 ألف عن كل شخص للعائلات الضعيفة، وسيكون المبلغ 156 ألف+ 17 ألف بدل طحين ليصبح المبلغ الكلي 173 ألف للعائلات الأكثر ضعفاً.

وأما اللاجئين الفلسطينيين في المحافظات فستكون المساعدة 112 ألف للشخص الواحد للعائلات الضعيفة و156 للشخص الواحد للعائلات الأكثر ضعفاً بسبب استلام هذه العائلات لمادة الطحين مسبقاً.

يذكر أنّ عدد اللاجئين الفلسطينيين في سوريا يبلغ حاليًا نحو 438 ألفًا، وفق تقديرات الأونروا، يعيش أكثر من 91% منهم تحت خط الفقر، ولا تزال نسبة 40% منهم في حالة نزوح مطوّل نتيجة للنزاعات والدمار الذي طال مساكنهم.

المصدر / فلسطين أون لاين