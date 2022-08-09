"حماس" تزف شهداء نابلس وتؤكد حق الشعب الفلسطيني بالرد

زفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى الشعب الفلسطيني، الشهداء الثلاثة الذي ارتقوا اليوم الثلاثاء، إثر اقتحام قوات الاحتلال البلدة القديمة بمدينة نابلس بالضفة المحتلة.



وأشادت الحركة، في تصريح صحفي، وصل نسخة عنه "فلسطين أون لاين"، بـ"الشهداء الأبطال، الذين واجهوا قوات الاحتلال بكلّ شجاعة"، مشددة على "حقّ شعبنا في الرد على هذه المجزرة البشعة، وتدفيع الاحتلال ومستوطنيه ثمناً غالياً".



وأكدت أن "دماء قادتنا الأبطال وأبناء شعبنا لن تذهب هدراً، وستبقى دماء الشهداء وقود ثورة تطارد الاحتلال في كل مكان وزمان".



واستشهد ثلاثة فلسطينيين، وأصيب 40 آخرون، اليوم الثلاثاء، إثر اقتحام قوات الاحتلال البلدة القديمة بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية، وتفجيرها منزلاً تحصن به مقاومون.



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتقاء ثلاثة شهداء في نابلس، إضافة إلى 40 إصابة، بينها أربعة حرجة، نتيجة العدوان الإسرائيلي على المدينة، وأضافت أن الشهداء هم: إبراهيم النابلسي، وإسلام صبوح، وحسين جمال طه.

المصدر / فلسطين أون لاين