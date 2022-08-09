ريال مدريد وآينتراخت فرانكفورت في مواجهة كأس السوبر الأوروبي

يُقام غدًا الأربعاء نهائي كأس السوبر الأوروبي، بين ريال مدريد الإسباني وآينتراخت فرانكفورت الألماني، على ملعب هلسنكي الأولمبي في فنلندا.

ويعتبر ريال مدريد ثاني أكثر الأندية الأوروبية مشاركة في كأس السوبر الأوروبي بواقع 7 مرات، بالتساوي مع ميلان الإيطالي، أما صاحب أكثر المشاركات في السوبر الأوروبي هو برشلونة بواقع 9 مرات.

وفاز ريال مدريد خلال المرات السبع التي شارك فيها بالسوبر الأوروبي 4 مرات، وخسر 3 مرات.

وتعود آخر مشاركة لريال مدريد في السوبر الأوروبي عام 2018، وخسر الميرنغي اللقب وقتها لصالح أتلتيكو مدريد، بعدما انتهت المباراة للأخير بنتيجة 2/4.

ويشارك ريال مدريد في مباراة السوبر الأوروبي بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا بعد تغلُّبه على ليفربول الإنجليزي بهدف نظيف، بينما يشارك آينتراخت فرانكفورت الألماني في مباراة السوبر الأوروبي بعدما حسم لقب الدوري الأوروبي بعد الفوز بركلات الترجيح على حساب رينجرز الأسكتلندي.

وتحدّث الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن هدفه الرئيسي أمام آينتراخت فرانكفورت قائلًا في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي "يويفا": "لدينا بعض العيوب أكثر من آينتراخت فرانكفورت، لقد بدأ موسمه مبكرًا، لكننا سنلعب من أجل الفوز".

وأضاف أنشيلوتي: "نتطلع للأمام وليس إلى الوراء، انتصارات الموسم الماضي تُعزّز ما نؤمن به، لكن يجب أن نُركّز على المباريات القادمة، في الموسم المقبل، هناك 6 ألقاب أمامنا ونريد القتال للتتويج بها".

وتمنّى النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد حصد المزيد من ألقاب دوري أبطال أوروبا والوصول إلى أكبر عدد من البطولات مع المرينيجي خلال مسيرته الكروية.

وقال فينيسيوس جونيور في حوار مع صحيفة ماركا: "من المهم أن نحاول تحقيق الفوز في كل المباريات بقدر استطاعتنا، خصوصًا إذا كنا نريد الفوز ببطولات مهمة مثل كأس السوبر الأوروبي، وسنفعل كل شيء للحصول على القطعة الأولى من المجوهرات من الموسم".

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن إسناده مباراة كأس السوبر الأوروبي، للحكم الإنجليزي مايكل أوليفر، وسيساعد أوليفر مواطنَيه ستيوارت بيرت وسيمون بينيت، وسيكون دوناتاس رومشاس من ليتوانيا هو الحكم الرابع. تم إسناد دور تقنية حكم الفيديو المساعد إلى البولندي توماس كوياتكوفسكي وسيساعده مواطنه بارتوش فرانكوفسكي، وكذلك البرتغالي تياغو برونو لوبيز مارتينز.

ويلعب ريال مدريد 4 مباريات خلال شهر أغسطس الجاري، ثلاث منها في مسابقة الدوري الإسباني "لا ليجا"، والمواجهة الأخرى في كأس السوبر الأوروبي.

وأوقعت قرعة الدوري الإسباني للموسم القادم 2022-2023 نادي ريال مدريد بطل النسخة الأخيرة من بطولة الليجا مع ألميريا العائد مؤخرًا للمسابقة يوم 14 أغسطس الجاري.

المصدر / وكالات