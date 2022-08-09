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مستوطنون يقتحمون باحات "الأقصى" بحراسة مشددة

09 اغسطس 2022 . الساعة 11:15 بتوقيت القدس
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مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى المبارك (أرشيف)

اقتحم مستوطنون متطرفون، صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر مقدسية بأنّ عشرات المستوطنين اقتحموا باحات "الأقصى" من جهة باب المغاربة، ونفّذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في الباحات برفقة حاخامات قدّموا شروحات عن الهيكل المزعوم، متجهين نحو باب السلسلة للمغادرة كالمعتاد.

وشهد المسجد تواجدًا للمصلين وطلبة العلم الحراس الذين تصدوا لاقتحام الأقصى ومنعوا المستوطنين من التجول بحرية في الباحات.

يُشار إلى أنّ الاقتحامات للمسجد الأقصى تتم بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدة أربع ساعات ونصف (إجمالية).

وتقوم قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى بإبعاد مرابطين ومرابطات عن المسجد الأقصى لحجج واهية، بهدف تفريغه من أهله ومرابطيه وإفساح المجال للمستوطنين كي يعيثوا فيه فسادًا.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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