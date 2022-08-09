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غزة.. جلسة استماع لرئيس ديوان الفتوى والتشريع في المجلس التشريعي

09 اغسطس 2022 . الساعة 11:08 بتوقيت القدس
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جلسة الاستماع مع رئيس ديوان الفتوى والتشريع

عقدت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي، جلسة استماع لرئيس ديوان الفتوى والتشريع أسامة سعد، حيث حضر الجلسة رئيس اللجنة النائب المستشار محمد فرج الغول، ومقررها النائب د. مشير المصري، وعضوي اللجنة النائب د. مروان أبو راس، والنائب د. محمد شهاب.

واطلعت اللجنة على طبيعة وحجم العمل في ديوان الفتوى والتشريع، وأبرز الإنجازات التي قام بها الديوان مؤخرًا، والخطط التي يقوم بتنفيذها، وأهم المعيقات التي تواجه عمله.

وأكدت اللجنة على أهمية أن يستمر نشر القوانين التي يقرها المجلس التشريعي من خلال جريدة الوقائع التي يصدرها ديوان الفتوى والتشريع دون تأخير، لضمان سريانها وفق القوانين والأصول.

المصدر / فلسطين أون لاين
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