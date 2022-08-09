حماس: الاحتلال سيفشل في وقف المد الثوري المتصاعد في الضفة

قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، إن بطولة ملحمية جديدة تسطرها مدينة نابلس جبل النار عبر هذا القتال المتواصل ضد المحتل الإسرائيلي، وبهذا الالتفاف الشعبي الكامل حول المقاومين.

وترحم قاسم في تصريح له، اليوم الثلاثاء، على الشهداء الذين خاضوا معركة بطولية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف: "واضح أننا في مرحلة جديدة من الصراع ضد الاحتلال الصهيوني، عنوانها الاشتباك المستمر في مدن الضفة الغربية، وتعاظم حضور الفعل المقاوم بكل أشكاله".

وأكد أن "اللوحة الوحدوية" التي رسمتها نابلس في هذه المعركة، هي نموذج لما يحصل في كل المدن الفلسطينية من توحد خلف خيار المقاومة.

وشدد قاسم على أن الاحتلال سيفشل في وقف المد الثوري المتصاعد في كل مدن الضفة الغربية، وسيدفع ثمن هذه الجريمة، فحبل الناس عودتنا أنها لا تنام عن ثأرها من المحتل.

استشهد ثلاثة مقاومين صباح اليوم الثلاثاء، وذلك بعد اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال، التي حاصرت المنزل الذي كان يتواجدون فيه بالبلدة القديمة في مدينة نابلس.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد ثلاثة شبان، إضافة إلى 40 إصابة بينها 4 حرجة نتيجة العدوان الإسرائيلي على مدينة نابلس.

والشهداء الثلاثة هم إبراهيم النابلسي وإسلام صبوح وحسين جمال طه.

المصدر / فلسطين أون لاين