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تقرير الاحتلال يُعيد فتح حاجز "إيرز" لعمال غزة

09 اغسطس 2022 . الساعة 10:58 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أعلنت هيئة الشؤون المدنية، صباح يوم الثلاثاء، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدر قرارًا بإعادة فتح حاجز بيت حانون "إيرز" لكافة الفئات.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أنه بموافقة وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، ولأول مرة منذ أسبوع، سيفتح حاجز "إيرز" صباح اليوم لدخول عمال قطاع غزة للأراضي المحتلة منذ عام 1948م.

وشن الاحتلال الإسرائيلي، عصر الجمعة (5 أغسطس2022)، عدوانا واسع النطاق على قطاع غزة، بدأه باغتيال أحد قادة "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، وتخلله مئات الغارات الجوية، التي دمرت عشرات الوحدات السكنية.

وأسفر العدوان عن ارتقاء 45 شهيداً بينهم 15 طفلاً و4 سيدات، بالإضافة إلى إصابة 360 جريحاً منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي استمر حتى الساعة 11.30 من مساء يوم الأحد (7 أغسطس 2022).

#عمال غزة #معابر قطاع غزة #حاجز إيرز #العمل في الداخل المحتل

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