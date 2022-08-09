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دعت لتحدي الاحتلال بكافة وسائل المقاومة

النائب "منصور": دماء الشهداء هي السبيل نحو التحرير وزوال الاحتلال

09 اغسطس 2022 . الساعة 10:18 بتوقيت القدس
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اشتباكات في نابلس للتصدي لاقتحام قوات الاحتلال صباح اليوم

أكدت النائب منى منصور، اليوم الثلاثاء، أن دماء الشهداء والجرحى هي الطريق نحو التحرير وزوال كيان الاحتلال الإسرائيلي.

ودعت في بيان صحفي مقتضب: "الشعب الفلسطيني أن يتحدى الاحتلال بكافة وسائل المقاومة ومنعه من استمرار الانتهاكات والعدوان".

وقالت: "يجب على الشعب الفلسطيني أن يقف وقفة واحدة مع المقاومين ضد أي عدوان في الضفة".

وشددت على أن "الاحتلال يحاول أن يعتدي على المواطنين ويرعبهم في مدن الضفة، خاصةً في البلدة القديمة بنابلس ولكن عزيمة المواطنين أقوى وأشد".

وبينت أن "الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته بحق المواطنين في جميع مدن الضفة دون حسيب أو رقيب".

وحيَّت أهل البلدة القديمة في نابلس على وقوفها ضد الاحتلال وصد عدوانه، لافتة إلى أن "الشعب الفلسطيني بحاجة إلى حاضنة شعبية تحافظ عليه في ظل التضحيات المتواصلة".

المصدر / فلسطين أون لاين
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