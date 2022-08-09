ترامب "يصرخ": مكتب التحقيقات الفدرالي داهم مقر إقامتي في فلوريدا

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، فتشوا مقر إقامته "قصر Mar-A-Lago" في ولاية فلوريدا أمس الإثنين.

وأوضح ترامب في بيان: "منزلي الجميل في بالم بيتش بفلوريدا الآن تحت الحصار، وقد احتلته مجموعة كبيرة من عناصر مكتب التحقيقات الفدرالي، المداهمة جرت دون سابق إعلام".

وأكد ترامب أنه لم يسبق لأي رئيس أمريكي أن تعرض لمثل هذا الموقف.

وادعى أن عناصر مكتب التحقيقات الفدرالي كسروا خزانته الشخصية وصادروا ما فيها.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية عن مصادر مطلعة، أن عملية المداهمة تمت بإذن قضائي وبموافقة مدير "إف بي آي" ووزير العدل، بحثا عن وثائق سرية حكومية مفقودة رفض ترامب تسليمها بعد خروجه من البيت الأبيض.

المصدر / الأناضول