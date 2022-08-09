نابلس.. (30) إصابة بالرصاص الحي بينها (4) حرجة في مواجهات مع الاحتلال

أصيب 30 مواطناً فلسطينياً بالرصاص الحي بينها 4 إصابات حرجة، اليوم الثلاثاء، بعد اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وبحسب مصادر محلية فإن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت الحارة الشرقية من البلدة القديمة في نابلس، وحاصرت إحدى البنايات في المنطقة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أسفرت عن إصابة (30) مواطنا بالرصاص الحي، إحداها بالصدر، بينما وُصفت (4) إصابات من بينها بالخطيرة جدا، كما منعت قوات الاحتلال طواقم الاسعاف من الوصول إلى إحدى الاصابات.

وفي سياق متصل، تحاصر قوات الاحتلال منزلاً في البلدة القديمة، وأطلقت صوبه صاروخ "انيرجا".

وفرضت قوات الاحتلال طوقا مشددا عل حارات (الحبلة، والفقوس، والشيخ مسل)م وأغلقت كافة مداخلها، كما انتشرت في شارعي (فيصل وحطين) في المدينة، واعتلى الجنود القناصة عددا من البنايات وأطلقوا الرصاص صوب المواطنين.

يذكر أن أعمال المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية تصاعدت خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة، ووقعت عمليتا إطلاق نار، الأولى في سلواد برام الله، والثانية في جبل جرزيم بنابلس.

وتركزت المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي وعمليات إلقاء الحجارة في 18 نقطة منتشرة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وأصيب أحد المستوطنين جراء رشق مركبته بالحجارة في قرية حوسان التابعة لمدينة بيت لحم، فيما اندلعت مواجهات عنيفة تخللها إلقاء حجارة قرب مسجد بلال بن رباح بالمدينة.

المصدر / فلسطين أون لاين