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حوت "تائه" في نهر قرب باريس

09 اغسطس 2022 . الساعة 06:21 بتوقيت القدس
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صورة تعبيرية

قالت السلطات الفرنسية، الأربعاء، إن حوتا أبيض ضل طريقه في نهر السين بشمال البلاد، وحثت الناس على الابتعاد عنه حتى لا يشعر بالتوتر.

وقالت منطقة نورماندي في بيان إن الحيتان البيضاء، التي تعيش عادة في المياه القطبية وشبه القطبية، وكذلك في مصب نهر سان لورانفي كيبيك بكندا، تهيم أحيانا جنوبا ويمكنها البقاء على قيد الحياة مؤقتا في المياه العذبة.

وأضافت السلطات أنها تعمل حاليا على تقييم الحالة الصحية للحوت.

وفي أواخر مايو، نفق حوت مريض لأسباب طبيعية بعد أن انفصل عن عائلته وقطع عشرات الأميال وصولا إلى نهر السين، وذلك بعدما فشلت محاولات إرشاده للعودة إلى البحر.

وبعد شهر شوهد حوت آخر طوله 10 أمتار ويُعتقد أنه من حيتان المنك في نهر السين، وهو ممر مائي مزدحم يربط باريس بالبحر.

المصدر / وكالات
#نفوق #ظاهرة غريبة #الحوت الابيض

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