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سلحفاة تعطّل حركة القطارات في إنجلترا

09 اغسطس 2022 . الساعة 04:51 بتوقيت القدس
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صورة تعبيرية السلحفاة

تسبب سلحفاة جريحة على إحدى السكك الحديدية، بإعاقة حركة القطار في شرق إنجلترا لساعات عدة، أمس الاثنين، وفقما أعلنت شركة "غريتر أنغليا" للقطارات.

ونشرت "غريتر أنغليا" تغريدة على "تويتر"، في منتصف يوم أمس الاثنين أفادت فيها، بأن "حيوانات على السكة في هارلينغ رود تسببت بإغلاق الخط وقد يتم إلغاء أو تأجيل رحلات القطارات التي تمر عبر هذه المحطة".

وأوضحت ديان أيكرز، راكبة أحد القطارات، عبر "تويتر"، أن "ثمة سلحفاة عملاقة على خط نورويتش لا تزال على قيد الحياة لكنها مصابة"، ونشرت صورة للسلحفاة بدت عليها آثار الجرح واضحة في أعلى قوقعتها.

المصدر / وكالات
#سلحفاة #قطارات

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