الصين ترخص لأول سيارة أجرة بدون سائق

قالت شركة التكنولوجيا الصينية بايدو، أمس الاثنين، إنها أصبحت أول شركة في العالم تحصل على تصريح لإطلاق سيارة أجرة بدون سائق بشري أو موظف داخل المركبات.

وتسمح موافقات الحكومة المحلية لأعمال شركة بايدو المرتبطة بالتاكسي الآلي أو روبوت تاكسي المعروفة باسم Apollo Go robotaxi بتوفير تكلفة الموظفين البشريين في بعض الحالات.

ويعتبر الحجم الأولي للتصاريح صغير، حيث يشمل 10 سيارات آلية مقسمة بين منطقتين من الضواحي في ووهان وتشونغتشينغ، وهما مدينتان صينيتان رئيسيتان، إذ كانت ووهان المدينة الأشهر في العالم بسبب وباء كورونا خلال عامي 2019 و2020.

وفي أبريل، تلقت شركة بايدو وشركة Pony.ai المشغلة للروبوتات المنافسة موافقة من إحدى ضواحي بكين لتشغيل الروبوتات الآلية بدون سائق بشري. لكن العاصمة الصينية لا تزال تتطلب من الموظفين الجلوس بداخل السيارة لزيادة الأمان.

وأصدرت السلطات البلدية في جميع أنحاء الصين عدداً متزايداً من التصاريح في العام الماضي والتي تسمح لشركات سيارات الأجرة الآلية بالعمل وفرض رسوم في مناطق محددة.

في الولايات المتحدة، يمكن لشركة Waymo التابعة للشركة الأم لغوغل "ألفابيت" وCruise التابعة لشركة جنرال موتورز تشغيل سيارة آلية عامة بدون وجود موظفين بشريين في المركبات.

وزعمت بايدو أنها تلقت أكثر من مليون طلب لشراء سيارات الأجرة الآلية. وفي الأشهر الثلاثة الأولى من العام، قالت الشركة إنها قامت بتشغيل 196 ألف رحلة. من المقرر أن تصدر بايدو نتائج الربع الثاني في 30 أغسطس.

المصدر / وكالات