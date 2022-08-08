وزير الخارجية الإيراني يُشيد بالمقاومة ودورها في مواجهة الاحتلال

تلقّى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، اتصالًا هاتفيًّا مساء اليوم، من وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الذي أشاد بالمقاومة الفلسطينية ودورها في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وبارك وزير الخارجية الإيراني انتصار المقاومة والشعب الفلسطيني على إرادة المحتل وإرهابه، مقدمًا التعازي بالشهداء الأبرار الذين ارتقوا خلال العدوان الأخيرة.

وأكد وزير الخارجية الإيراني لرئيس حركة حماس، على موقف الجمهورية الإسلامية الثابت في دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته على المستوى السياسي والميداني.

وأشار إلى الجهود الدبلوماسية التي بذلتها بلاده مع منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني وفضح جرائم الاحتلال.

كما استعرض وزير الخارجية الإيراني، آخر التطورات المتعلقة بالمفاوضات في فيينا والنتائج المتوقعة.

من جانبه عبّر هنية عن تقديره لمواقف الجمهورية الإسلامية وشكره على دعمها اللامحدود للمقاومة، وتطوير إمكاناتها ولما بذلته من جهود سياسية ومن دعم للشعب الفلسطيني.

وشدّد هنية على وحدة المقاومة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال سياسيًّا وميدانيًّا.

وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس حقّ إيران في الحفاظ على حقوقها ومصالحها.

المصدر / فلسطين أون لاين